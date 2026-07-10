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Под Новосибирском почти неделю ищут пропавшего 45-летнего мужчину

Мужчина уехал на автомобиле Toyota Corolla Fielder и не вернулся.

Источник: Комсомольская правда

В Новосибирской области разыскивают 45-летнего Вадима Афанасенкова. По данным поисковиков, 4 июля он уехал на серебристом автомобиле Toyota Corolla Fielder из Октябрьского района Новосибирска в сторону села Сокур Мошковского района. С тех пор его местонахождение неизвестно. Об этом сообщает пресс-служба «ЛизаАлерт» по Новосибирской области.

Приметы мужчины: рост 187 см, нормальное телосложение, обрит наголо, серо-зеленые глаза. Был одет в черную футболку, черные шорты, черные кроссовки, предположительно — черную кепку.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении пропавшего, просят сообщить по телефону горячей линии поискового отряда 8−800−700−54−52 или по номеру 112.