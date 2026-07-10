Под Новосибирском почти неделю ищут пропавшего 45-летнего мужчину

В Новосибирской области разыскивают 45-летнего Вадима Афанасенкова. По данным поисковиков, 4 июля он уехал на серебристом автомобиле Toyota Corolla Fielder из Октябрьского района Новосибирска в сторону села Сокур Мошковского района. С тех пор его местонахождение неизвестно. Об этом сообщает пресс-служба «ЛизаАлерт» по Новосибирской области.