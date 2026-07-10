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ФСБ сообщила о предотвращении теракта на военном аэродроме «Ростов-Центральный»

Сотрудники ФСБ предотвратили теракт на военном аэродроме «Ростов-Центральный» на стадии его подготовки. Удалось установить россиянина, которого завербовали представители украинских спецслужб и обещали ему заплатить за диверсию, сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

Сотрудники ФСБ предотвратили теракт на военном аэродроме «Ростов-Центральный» на стадии его подготовки. Удалось установить россиянина, которого завербовали представители украинских спецслужб и обещали ему заплатить за диверсию, сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

При теракте, по данным российской спецслужбы, планировалось разрушить инфраструктуру, уничтожить личный состав и подорвать авиационный парк аэродрома. «Ростов-Центральный» должны были атаковать с помощью 13 FPV-дронов с искусственным интеллектом.

После попытки вербовки россиянин сам обратился в ФСБ и рассказал о готовящемся подрыве, утверждают в ведомстве. Когда были найдены беспилотники и он получил 20% от обещанного вознаграждения, связь с украинской разведкой прервалась.