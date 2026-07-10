Украина готовила теракт на аэродроме в Ростове с 13 дронами на ИИ

ФСБ России предотвратила масштабный теракт на военном аэродроме «Ростов-Центральный», который готовило Главное управление разведки Минобороны Украины. Предполагаемый исполнитель — гражданин России — добровольно обратился в ФСБ и сообщил о планах украинской спецслужбы, рассказали в Центре общественных связей.
Украинская разведка планировала использовать 13 FPV-дронов, оснащенных системами искусственного интеллекта, с боевой нагрузкой более килограмма взрывчатки каждый. Целью было разрушение инфраструктуры аэродрома, уничтожение личного состава и авиапарка.
После обращения гражданина в ФСБ дальнейшее развитие ситуации проходило под контролем оперативников. От сотрудника ГУР были получены координаты тайника с дронами и инструкции по совершению теракта. БПЛА обнаружили и деактивировали.
После получения аванса в размере 20% от обещанного вознаграждения связь с украинской спецслужбой была прервана. Благодаря своевременному реагированию теракт удалось предотвратить на стадии подготовки.