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Девять авто столкнулись на 64-м километре Киевского шоссе

Массовое ДТП с участием девяти автомобилей произошло на 64-м километре Киевского шоссе. По предварительным данным, столкнулись один большегруз, две «Газели» и шесть легковых машин. Об этом в пятницу, 10 июля, сообщил осведомленный источник.

Массовое ДТП с участием девяти автомобилей произошло на 64-м километре Киевского шоссе. По предварительным данным, столкнулись один большегруз, две «Газели» и шесть легковых машин. Об этом в пятницу, 10 июля, сообщил осведомленный источник.

В результате аварии пострадал один человек. От госпитализации он отказался.

На месте происшествия работают экстренные службы, обстоятельства и причины массового ДТП устанавливаются, передает агентство городских новостей «Москва».

Ранее сообщалось, что рейсовый автобус е70 столкнулся с автомобилем «ГАЗель» на Нижегородской улице в Москве. Позже стало известно, что число пострадавших в результате столкновения рейсового автобуса и автомобиля «Газель» на Нижегородской улице в Москве увеличилось до 25 человек.

5 июля три автомобиля столкнулись на 66-м километре Киевского шоссе. В результате ДТП пострадали женщина и ее двухлетняя дочь. На место аварии прилетел вертолет санитарной авиации, а также прибыли пожарные и представители оперативных служб.