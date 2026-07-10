Девять авто столкнулись на 64-м километре Киевского шоссе

Ранее сообщалось, что рейсовый автобус е70 столкнулся с автомобилем «ГАЗель» на Нижегородской улице в Москве. Позже стало известно, что число пострадавших в результате столкновения рейсового автобуса и автомобиля «Газель» на Нижегородской улице в Москве увеличилось до 25 человек.