ФСБ публикует видео о предотвращении теракта на аэродроме «Ростов-Центральный». Видео © ЦОС ФСБ России.
Установлен гражданин РФ, которого разведка привлекла для совершения теракта на военном аэродроме «Ростов-Центральный» за материальное вознаграждение. Россиянин проявил сознательность и обратился в территориальный орган безопасности, сообщив о планируемом теракте. Дальнейшие события развивались под контролем сотрудников ФСБ России.
Ранее ФСБ сообщила о предотвращении серии терактов против российских военнослужащих и объектов оборонно-промышленного комплекса. В ведомстве заявили, что речь шла о подготовке «беспрецедентных по масштабу и степени угрозы диверсионно-террористических актов». В частности, в Краснодаре сотрудники ФСБ задержали 48-летнего мужчину, которого подозревают в подготовке покушения на высокопоставленного представителя российского военного ведомства по заданию СБУ. По версии следствия, атаку планировали провести в столичном регионе. Задержанный подготовил беспилотник с самодельным взрывным устройством, оснащённым поражающими элементами.
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