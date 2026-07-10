ФСБ ищет причастных к подготовке теракта на аэродроме в Ростове

Ранее ведомство сообщило о предотвращении крупномасштабной атаки, которую готовило Главное управление разведки Минобороны Украины. Целью было разрушение инфраструктуры аэродрома, уничтожение личного состава и авиапарка. Для этого планировалось задействовать 13 FPV-дронов с искусственным интеллектом и боевой нагрузкой более килограмма взрывчатки каждый.