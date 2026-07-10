ФСБ ищет причастных к подготовке теракта на аэродроме в Ростове

ФСБ продолжает выявлять всех, кто причастен к подготовке теракта на военном аэродроме «Ростов-Центральный». Об этом сообщили в Центре общественных связей ведомства.
«Мероприятия по выявлению всех обстоятельств и лиц, причастных к подготовке планировавшегося террористического акта, продолжаются», — говорится в сообщении ФСБ.
Ранее ведомство сообщило о предотвращении крупномасштабной атаки, которую готовило Главное управление разведки Минобороны Украины. Целью было разрушение инфраструктуры аэродрома, уничтожение личного состава и авиапарка. Для этого планировалось задействовать 13 FPV-дронов с искусственным интеллектом и боевой нагрузкой более килограмма взрывчатки каждый.
Исполнителем должен был стать гражданин России, но он добровольно обратился в ФСБ. Дальнейшие контакты с украинской разведкой шли уже под контролем оперативников.