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ТАСС: в Новой Москве произошло массовое ДТП с девятью машинами

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Девять машин столкнулись на киевском шоссе в Новой Москве, в результате пострадал один человек. Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах.

Источник: РИА "Новости"

«ДТП произошло на 64-м км Киевского шоссе. По предварительным данным, столкнулись девять машин, один человек пострадал», — сказал собеседник агентства.

Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.