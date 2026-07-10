ТАСС: в Новой Москве произошло массовое ДТП с девятью машинами

«ДТП произошло на 64-м км Киевского шоссе. По предварительным данным, столкнулись девять машин, один человек пострадал», — сказал собеседник агентства.
Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.
МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Девять машин столкнулись на киевском шоссе в Новой Москве, в результате пострадал один человек. Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах.
«ДТП произошло на 64-м км Киевского шоссе. По предварительным данным, столкнулись девять машин, один человек пострадал», — сказал собеседник агентства.
Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.