Российский регион тряхнуло после землетрясения в океане

Этому событию предшествовали два других землетрясения, произошедших в тот же день у Курильской гряды. Первое, с магнитудой 4,7, зафиксировали в акватории Тихого океана — в 101 километре восточнее села Малокурильское на острове Шикотан. Второе, магнитудой 4,2, случилось в 81 километре к востоку от Северо-Курильска, что на острове Парамушир.