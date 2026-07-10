У восточного побережья Камчатки в пятницу, 10 июля, сейсмологи зарегистрировали подземные толчки ощутимой силы. Согласно оперативным данным Европейско-средиземноморского сейсмоцентра (EMSC), магнитуда события достигла 4,2.
Время происшествия — 10:38 по камчатскому времени (01:38 мск). Эпицентр располагался в 76 километрах северо-восточнее Петропавловска-Камчатского, а очаг находился на глубине 56 километров. При такой магнитуде колебания грунта обычно хорошо чувствуются людьми и могут сопровождаться незначительными повреждениями построек в зоне, близкой к центру.
На данный момент сообщений о пострадавших или каких-либо разрушениях не поступало. Спасательные службы не объявляли угрозу цунами для прибрежных территорий региона.
Этому событию предшествовали два других землетрясения, произошедших в тот же день у Курильской гряды. Первое, с магнитудой 4,7, зафиксировали в акватории Тихого океана — в 101 километре восточнее села Малокурильское на острове Шикотан. Второе, магнитудой 4,2, случилось в 81 километре к востоку от Северо-Курильска, что на острове Парамушир.
Уточнена магнитуда землетрясения в недружественной России стране.
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