Завербованный Киевом для атаки на ростовский аэродром сам пришел в ФСБ

Крупномасштабный теракт на военном аэродроме «Ростов-Центральный», который готовила военная разведка Украины, удалось сорвать благодаря обращению завербованного исполнителя в ФСБ.
Как сообщили «РГ» в Центре общественных связей ФСБ, в планах противника было разрушение инфраструктуры, уничтожение личного состава и подрыв самолетов на аэродроме. Для этого планировалось использовать рой из 13 FPV-дронов с искусственным интеллектом.
Однако россиянин, которого Киев планировал задействовать для этой акции, сам пришел в ФСБ и сообщил о попытке его вербовки украинцами. В дальнейшем он действовал под контролем российских спецслужб.
Мнимый агент получил от куратора из ГУР координаты тайника с дронами, инструкции по совершению диверсии и 20% аванса от обещанного «гонорара», после чего связь с иностранной разведкой была оборвана.
ФСБ продолжает выявлять всех причастных к подготовке планировавшегося теракта.