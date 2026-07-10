Волжанин порезал ножом незнакомца на пляже из-за арбуза

Правоохранители быстро установили личность нападавшего. Им оказался 57-летний волжанин, который признался в содеянном. Как выяснили полицейские, 4 июля 2026 года к семье, отдыхавшей на пляже, ночью подошел нетрезвый мужчина и попросил угостить его арбузом. Глава семьи, увидев состояние незваного гостя, не стал отказывать и дал ему нож, чтобы тот сам отрезал себе кусок. Однако подозреваемый внезапно, без видимой причины, полоснул ножом потерпевшего по лицу, причинив ему резаные раны щеки и заушной области. После этого он скрылся.