Россиянин сам сообщил в ФСБ о подготовке теракта на аэродроме в Ростове

Гражданин России, которого украинская разведка планировала привлечь для совершения теракта на военном аэродроме в Ростове-на-Дону, добровольно сообщил о готовящемся преступлении в Федеральную службу безопасности. Об этом сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
Установлено, что представители Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины вышли на мужчину и предложили ему крупное денежное вознаграждение за атаку на аэродром «Ростов-Центральный». Однако россиянин отказался от сотрудничества с противником и сразу обратился в органы безопасности.
«Мужчина, получив от представителя ГУР предложение принять участие в осуществлении атаки, добровольно обратился в территориальный орган безопасности и сообщил о планируемом украинской спецслужбой теракте», — говорится в сообщении спецслужбы.
Благодаря своевременному обращению гражданина сотрудники ФСБ смогли предотвратить диверсию, целью которой было разрушение инфраструктуры аэродрома, а также уничтожение личного состава и подрыв авиационного парка. Для атаки планировалось использовать 13 FPV-дронов, оснащенных системами искусственного интеллекта, при этом боевая нагрузка каждого беспилотника превышала один килограмм взрывчатого вещества в тротиловом эквиваленте.