Попытка теракта на военном аэродроме в Ростове-на-Дону была сорвана благодаря бдительности россиянина, который сам пришел в ФСБ. Украинская разведка вербовала его для атаки, но он отказался и сообщил о планах ГУР. Сотрудники ФСБ оперативно отреагировали и не допустили преступления на объекте «Ростов-Центральный».