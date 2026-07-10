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Россиянин сам сообщил в ФСБ о подготовке теракта на аэродроме в Ростове

Попытка теракта на военном аэродроме в Ростове-на-Дону была сорвана благодаря бдительности россиянина, который сам пришел в ФСБ. Украинская разведка вербовала его для атаки, но он отказался и сообщил о планах ГУР. Сотрудники ФСБ оперативно отреагировали и не допустили преступления на объекте «Ростов-Центральный».

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Гражданин России, которого украинская разведка планировала привлечь для совершения теракта на военном аэродроме в Ростове-на-Дону, добровольно сообщил о готовящемся преступлении в Федеральную службу безопасности. Об этом сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Установлено, что представители Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины вышли на мужчину и предложили ему крупное денежное вознаграждение за атаку на аэродром «Ростов-Центральный». Однако россиянин отказался от сотрудничества с противником и сразу обратился в органы безопасности.

«Мужчина, получив от представителя ГУР предложение принять участие в осуществлении атаки, добровольно обратился в территориальный орган безопасности и сообщил о планируемом украинской спецслужбой теракте», — говорится в сообщении спецслужбы.

Благодаря своевременному обращению гражданина сотрудники ФСБ смогли предотвратить диверсию, целью которой было разрушение инфраструктуры аэродрома, а также уничтожение личного состава и подрыв авиационного парка. Для атаки планировалось использовать 13 FPV-дронов, оснащенных системами искусственного интеллекта, при этом боевая нагрузка каждого беспилотника превышала один килограмм взрывчатого вещества в тротиловом эквиваленте.