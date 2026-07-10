Воронежцам рассказали подробности отражения ночной атаки 376 БПЛА

Дежурные силы ПВО перехватили и уничтожили 376 украинских БПЛА самолётного типа над территорией России в ночь пятницу, 10 июля. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Часть беспилотников сбили в граничащих с Воронежской областью регионах. В частности, в Белгородской, Курской и Ростовской областях. На территории самого региона режим опасности атаки БПЛА прошедшей ночью не вводился.
Напомним, что накануне утром Воронежской области угрожал ракетный удар со стороны ВСУ. Особый режим сохранялся пятнадцать минут. Информации о сбитых за это время воздушных целях не поступало.
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