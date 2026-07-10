На главу семейства напали с ножом на пляже под Волгоградом

Однако тот повел себя неадекватно. Внезапно он полоснул ножом отдыхающего, причинив ему резаную рану щеки и заушной области, после чего убежал. Пострадавший обратился за помощью к медикам, а полицейские задержали подозреваемого. Им оказался 57-летний волжанин, который сознался в содеянном. В отношении него возбуждено уголовное дело за хулиганство, сообщили в ГУ МВД по Волгоградской области.