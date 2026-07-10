Муж с женой заблудились в горах и пять дней выживали у старой хижины

В итальянских Доломитовых Альпах спасатели обнаружили живыми семейную пару, которая считалась пропавшей без вести почти неделю. Как сообщает Corriere del Veneto, 42-летний Давиде Чезарони и его 38-летняя супруга Кьяра Пезарези были найдены утром 7 июля.
Супруги перестали выходить на связь 2 июля, их телефоны разрядились. Тревогу забили только 6 июля, когда Чезарони и Пезарези не явились на работу. По данным спасателей, пара сбилась с маршрута и оказалась на опасном, давно закрытом для прохождения пути.
Итальянцы провели несколько дней у старой заброшенной хижины на высоте около 1700 метров. Рядом с укрытием протекал ручей, вода из которого помогала им выживать. Супруги соорудили временное укрытие из веток и листьев и все это время практически ничего не ели.
Спасатели заметили пару с вертолета, когда мужчина вышел на открытый участок и подал сигнал. Эвакуация прошла без осложнений. Отмечается, что серьезных травм у туристов нет, хотя они сильно истощены. После спасения Чезарони признался, что они с женой совершенно измотаны, но испытывают огромное облегчение.