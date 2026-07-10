Мошенники убедили нижегородку продать автомобиль и золото

Гражданке поступали звонки от неизвестных, представившихся сотрудниками «Росфинмониторинга» и силового ведомства. Они заявили, что якобы аккаунт женщины на госпортале взломан и неизвестные пытаются оформить на неё крупный кредит. Жертву убедили перевести деньги на «безопасные счета».