Мошенники убедили нижегородку продать автомобиль и золото

47-летняя жительница Нижнего Новгорода стала жертвой мошеннической схемы, сообщает пресс-служба УМВД России по Нижнему Новгороду.
Гражданке поступали звонки от неизвестных, представившихся сотрудниками «Росфинмониторинга» и силового ведомства. Они заявили, что якобы аккаунт женщины на госпортале взломан и неизвестные пытаются оформить на неё крупный кредит. Жертву убедили перевести деньги на «безопасные счета».
В течение четырех дней женщина совершила несколько переводов на 1 402 000 рублей. Из них 884 000 рублей — личные накопления, 108 000 рублей — выручка от продажи золотых изделий в ломбард, 410 000 рублей — средства от продажи личного авто.
По данному факту возбуждено уголовное дело.
Ранее пенсионер из Нижнего Новгорода лишился почти миллиона рублей во время обмена денег на дому.