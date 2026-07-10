Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мошенники убедили нижегородку продать автомобиль и золото

По их словам, это было нужно для «спасения» денежных средств.

Источник: Время

47-летняя жительница Нижнего Новгорода стала жертвой мошеннической схемы, сообщает пресс-служба УМВД России по Нижнему Новгороду.

Гражданке поступали звонки от неизвестных, представившихся сотрудниками «Росфинмониторинга» и силового ведомства. Они заявили, что якобы аккаунт женщины на госпортале взломан и неизвестные пытаются оформить на неё крупный кредит. Жертву убедили перевести деньги на «безопасные счета».

В течение четырех дней женщина совершила несколько переводов на 1 402 000 рублей. Из них 884 000 рублей — личные накопления, 108 000 рублей — выручка от продажи золотых изделий в ломбард, 410 000 рублей — средства от продажи личного авто.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

Ранее пенсионер из Нижнего Новгорода лишился почти миллиона рублей во время обмена денег на дому.