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Число пострадавших в ДТП в Таганском районе Москвы возросло до 25

В ДТП с участием автобуса на Нижегородской улице в Таганском районе Москвы пострадали 25 человек. Об этом сообщили ТАСС в оперативных службах. Изначально ГИБДД сообщала о 10 пострадавших.

В ДТП с участием автобуса на Нижегородской улице в Таганском районе Москвы пострадали 25 человек. Об этом сообщили ТАСС в оперативных службах. Изначально ГИБДД сообщала о 10 пострадавших.

Состояние пострадавших уточняется, добавил собеседник агентства. Прокуратура взяла установление обстоятельств аварии под контроль.

Авария произошла утром 10 июля. По данным дептранса Москвы, водитель грузового автомобиля «Газель» нарушил правила движения, резко перестроившись в полосу, где ехал автобус. При уходе от столкновения водитель автобуса выехал на тротуар.