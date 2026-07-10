Обнаружены тела двух мужчин, перевернувшихся на лодке в Якутии

В Якутии спасатели обнаружили тела двоих из четырех мужчин, пропавших после опрокидывания лодки на реке Алдан. Об этом в пятницу, 10 июля, сообщили в региональной службе спасения.
— Спасатели извлекли из реки Алдан тела двух человек, поиски еще двоих продолжаются, — говорится в сообщении в МАКС.
О происшествии стало известно в четверг, 9 июля: вблизи поселка Угоян в Якутии перевернулась моторная лодка «Обь» с пассажирами. На борту судна находились пять человек, одному из них удалось выбраться на берег.
3 июля в Иркутской области во время сплава на рафтах по реке Иркут с участием 49 человек, включая 23 детей, четырехлетнего ребенка унесло течением. 9 июля спасатели обнаружили тело четырехлетнего мальчика — поисковая операция в Шелеховском районе длилась семь дней.