Подростки хотели ограбить мужчину на 37 млн, но ошиблись адресом

По версии СК, инициаторами преступления выступили юноша и девушка, которые полагали, что у мужчины хранится цифровых активов на сумму 37 миллионов рублей. Для реализации замысла они привлекли ещё трёх знакомых, после чего совместно разработали детальный план действий.