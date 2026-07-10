Подростки хотели ограбить мужчину на 37 млн, но ошиблись адресом

В Уссурийске завершено следствие по делу группы несовершеннолетних, обвиняемых в нападении на местного жителя. Злоумышленники рассчитывали завладеть криптовалютой потерпевшего, однако их информация оказалась ложной.
По версии СК, инициаторами преступления выступили юноша и девушка, которые полагали, что у мужчины хранится цифровых активов на сумму 37 миллионов рублей. Для реализации замысла они привлекли ещё трёх знакомых, после чего совместно разработали детальный план действий.
Вечером 1 апреля все пятеро проникли в квартиру жертвы и нанесли хозяину множественные удары. Вот только столь желанной преступниками криптовалюты в жилище не обнаружилось — сведения о её наличии не подтвердились. Тогда нападавшие ограничились похищением другого имущества, находившегося в квартире.
В зависимости от роли каждого фигуранта им вменяется разбой, совершённый организованной группой с незаконным вторжением в жилое помещение. Уголовное дело уже передано в суд для вынесения решения.
В Сочи продавец догнал мужчину, пытавшегося украсть кроссовки из магазина.
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