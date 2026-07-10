Суд аннулировал свердловчанке четыре кредита, которые на нее взяли мошенники

Карпинский городской суд признал незаключенными четыре договора займа, которые на нее оформили мошенники. Установлено, что в ночь с 6 на 7 января кто-то оформил на имя женщины четыре микрозайма на сумму более 30 тысяч рублей с процентной ставкой 292% годовых.