Мосгортранс окажет помощь пострадавшим в ДТП с автобусом на Нижегородской улице

Мосгортранс окажет необходимую помощь всем пассажирам, пострадавшим в результате ДТП с автобусом маршрута е70 на Нижегородской улице. Об этом в пятницу, 10 июля, сообщили в пресс-службе предприятия.
По данным Мосгортранса, авария произошла после того, как водитель грузовой «газели», грубо нарушив правила дорожного движения, резко перестроился, не убедившись в безопасности маневра. Водитель автобуса попытался избежать столкновения, однако был вынужден выехать на тротуар.
В компании отметили, что погибших в результате происшествия нет. Причины аварии устанавливают сотрудники Госавтоинспекции, а ситуация находится на личном контроле генерального директора Мосгортранса Николая Асаула.
В настоящее время представители предприятия связываются с пострадавшими, чтобы оказать им необходимую поддержку и помочь с оформлением документов для получения страховых выплат, передает Telegram-канал дептранса.
Ранее сообщалось, что рейсовый автобус е70 столкнулся с автомобилем «газель» на Нижегородской улице в Москве. После аварии водитель автобуса оказался заблокирован в салоне, для его деблокировки привлекли пожарно-спасательные подразделения.