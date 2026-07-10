Мосгортранс окажет помощь пострадавшим в ДТП с автобусом на Нижегородской улице

По данным Мосгортранса, авария произошла после того, как водитель грузовой «газели», грубо нарушив правила дорожного движения, резко перестроился, не убедившись в безопасности маневра. Водитель автобуса попытался избежать столкновения, однако был вынужден выехать на тротуар.