«Моё лицо могли украсть»: Освобождённая из центра мошенников россиянка рассказала о схеме с ИИ

История россиянки началась после знакомства с гражданином Китая, который предложил ей приехать в Мьянму. Оказавшись в аэропорту Янгона, девушка не встретила обещанного знакомого — вместо него её забрали неизвестные и доставили в закрытый центр, где занимались мошенничеством. Уже внутри ей сообщили, что мужчина, пригласивший её в страну, получил деньги за её передачу. Под угрозами убийства россиянку заставили участвовать в схемах с фиктивными инвестициями.