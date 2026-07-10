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«Моё лицо могли украсть»: Освобождённая из центра мошенников россиянка рассказала о схеме с ИИ

Освобождённая из закрытого мошеннического центра в Мьянме россиянка рассказала о возможном использовании её внешности преступниками. По её словам, благодаря искусственному интеллекту злоумышленники могли продолжить обманывать людей даже после её спасения. Об этом она сообщила РИА «Новости».

Источник: Life.ru

История россиянки началась после знакомства с гражданином Китая, который предложил ей приехать в Мьянму. Оказавшись в аэропорту Янгона, девушка не встретила обещанного знакомого — вместо него её забрали неизвестные и доставили в закрытый центр, где занимались мошенничеством. Уже внутри ей сообщили, что мужчина, пригласивший её в страну, получил деньги за её передачу. Под угрозами убийства россиянку заставили участвовать в схемах с фиктивными инвестициями.

Злоумышленники требовали от неё знакомиться с мужчинами через интернет, создавать впечатление романтического общения и обещать личную встречу. После установления доверия жертв убеждали переводить средства на поддельные инвестиционные сайты.

«Сейчас они используют технологии искусственного интеллекта. По одной фотографии можно создать цифровую копию лица и наложить её на другого человека», — сказала она.

В такой ситуации человек по ту сторону экрана видел знакомую внешность и мог не догадываться, что разговаривает не с настоящей обладательницей лица. Для этого мошенники накладывали изображение одной девушки на другого человека, который фактически участвовал в разговоре.

«Я думаю, что после моего отъезда они продолжили работать по той же схеме. Не исключаю, что они нашли другую девушку и с помощью искусственного интеллекта продолжают использовать моё лицо», — заявила собеседница агентства.

Ранее освобождённая из мошеннического центра в Мьянме россиянка рассказала о масштабах комплекса Тайчанг Парк, где её удерживали. На территории могли находиться не менее пяти тысяч человек, которых использовали в качестве невольников. Объект представляет собой большую территорию с активно развивающейся инфраструктурой.

Всё о происшествиях, задержаниях и работе правоохранителей — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.