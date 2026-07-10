Мощный смерч снес крыши домов в Башкирии

Удар стихии пришёлся на Учалинский район. Кровлю снесло с нескольких зданий, оборвало линии электропередачи. Один из населённых пунктов полностью обесточен, ещё восемь домов остались без газа. На месте работают экстренные службы. Жителей просят не приближаться к оборванным проводам и воздержаться от поездок.