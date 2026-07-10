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Мощный смерч снес крыши домов в Башкирии

На Башкортостан обрушился мощный смерч.

На Башкортостан обрушился мощный смерч. Вихрь сорвал крыши с нескольких домов, оставил без света целую деревню и повредил газопровод, пишет SHOT.

Удар стихии пришёлся на Учалинский район. Кровлю снесло с нескольких зданий, оборвало линии электропередачи. Один из населённых пунктов полностью обесточен, ещё восемь домов остались без газа. На месте работают экстренные службы. Жителей просят не приближаться к оборванным проводам и воздержаться от поездок.

Смерч сформировался на фоне мощного циклона, который сейчас движется в сторону Центральной России. Непогода затронет Татарстан, Нижегородскую, Владимирскую, Рязанскую, Тульскую, Калужскую и Московскую области. Синоптики не исключают появления новых смерчей при прохождении грозового фронта.

Ранее специалисты уже предупреждали, что этим летом вихри, подобные уральскому, могут добраться до центральных регионов страны.

Ранее в китайском городе смерч выбросил 30-летнего мужчину с 12-го этажа.