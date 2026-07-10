Шуваев: при атаках ВСУ на Белгородскую область погиб мирный житель

В результате обстрелов в Белгородском округе погиб один мирный житель. Кроме того, в Белгородском, Валуйском, Грайворонском и Шебекинском округах ранения получили 10 человек. В их числе — 16-летний юноша, состояние которого врачи оценивают как крайне тяжелое. Помощь всем пострадавшим находится на личном контроле главы региона.