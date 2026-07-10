Шуваев: при атаках ВСУ на Белгородскую область погиб мирный житель

За минувшие сутки по территории Белгородской области зафиксировано 49 атак со стороны ВСУ, включая пять артиллерийских обстрелов. Об этом сообщил врио губернатора Александр Шуваев.
Удары наносились по Белгороду, а также Белгородскому, Борисовскому, Валуйскому, Волоконовскому, Грайворонскому, Краснояружскому, Ракитянскому и Шебекинскому округам. В ходе отражения атак средствами ПВО и другими задействованными подразделениями нейтрализовано 104 беспилотных летательных аппарата.
В результате обстрелов в Белгородском округе погиб один мирный житель. Кроме того, в Белгородском, Валуйском, Грайворонском и Шебекинском округах ранения получили 10 человек. В их числе — 16-летний юноша, состояние которого врачи оценивают как крайне тяжелое. Помощь всем пострадавшим находится на личном контроле главы региона.