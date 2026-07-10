Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Шуваев: при атаках ВСУ на Белгородскую область погиб мирный житель

Глава Белгородской области Александр Шуваев сообщил о 49 атаках со стороны ВСУ за сутки. ПВО сбила 104 дрона. Есть жертвы: один погибший и 10 раненых, включая несовершеннолетнего, чье состояние врачи оценивают как крайне тяжелое.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

За минувшие сутки по территории Белгородской области зафиксировано 49 атак со стороны ВСУ, включая пять артиллерийских обстрелов. Об этом сообщил врио губернатора Александр Шуваев.

Удары наносились по Белгороду, а также Белгородскому, Борисовскому, Валуйскому, Волоконовскому, Грайворонскому, Краснояружскому, Ракитянскому и Шебекинскому округам. В ходе отражения атак средствами ПВО и другими задействованными подразделениями нейтрализовано 104 беспилотных летательных аппарата.

В результате обстрелов в Белгородском округе погиб один мирный житель. Кроме того, в Белгородском, Валуйском, Грайворонском и Шебекинском округах ранения получили 10 человек. В их числе — 16-летний юноша, состояние которого врачи оценивают как крайне тяжелое. Помощь всем пострадавшим находится на личном контроле главы региона.

Узнать больше по теме
Биография Александра Шуваева
Александр Михайлович Шуваев — российский военнослужащий и государственный деятель, участник специальной военной операции и программы «Время героев». В 2026 году его назначили временно исполняющим обязанности губернатора Белгородской области: подробности биографии военного и политика — в материале.
Читать дальше