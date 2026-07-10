Из реки в Якутии достали тела двух мужчин после опрокидывания лодки

Спасатели извлекли тела двух мужчин, перевернувшихся на лодке в реке Алдан в Якутии. Поиски еще двоих пропавших человек продолжаются. Об этом сообщила служба спасения региона в Telegram-канале.
На поиски направили дополнительный экипаж службы спасения — трое спасателей на моторной лодке «Крым».
Лодка «Обь» опрокинулась 9 июля примерно в 25 км выше по течению от поселка Угоян. Всего в лодке находились пять человек. Один из них сам выбрался на берег.
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