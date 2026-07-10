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В Светлогорске сгорел автомобиль

Пожар случился на Калининградском проспекте.

В Светлогорске в минувший четверг сгорел автомобиль. О пожаре, который произошел вчера в 15:18, рассказали в областном МЧС.

Автомобиль выгорел на Калининградском проспекте, причину пожара устанавливают.

О пострадавших информации нет.

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