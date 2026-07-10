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В Тюмени поймали женщину, избившую детей во дворей

Сотрудники правоохранительных органов Тюмени оперативно нашли и опознали гражданку, устроившую самовольную расправу над несовершеннолетними на придомовой территории по Червишевскому тракту.

Сотрудники правоохранительных органов Тюмени оперативно нашли и опознали гражданку, устроившую самовольную расправу над несовершеннолетними на придомовой территории по Червишевскому тракту. Об этом журналисту издания URA.RU рассказали в региональном управлении МВД.

«По данному случаю полицейские проводят необходимые процессуальные мероприятия. Женщина установлена. Когда будут выяснены все детали случившегося, ее поступкам дадут соответствующую правовую оценку», — заявили в министерстве.

Как утверждают очевидцы, все началось с детской размолвки: один мальчик на велосипеде активно преследовал других детей. Но вместо того чтобы разнять спорщиков, в ситуацию вмешалась взрослая дама.

Россиянка избила детей во дворе жилого дома.