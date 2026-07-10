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Из-за ДТП фуры с фруктами и микроавтобуса в Калмыкии двое детей оказались в больнице

В Яшкульском районе Калмыкии на федеральной трассе Р-216 столкнулись пассажирский микроавтобус и грузовой автомобиль.

В Яшкульском районе Калмыкии на федеральной трассе Р-216 столкнулись пассажирский микроавтобус и грузовой автомобиль. Авария произошла около 01:30 мск, сообщает следственное управление СК по республике в своем телеграм-канале.

В результате столкновения пострадали 10 человек. Среди них двое несовершеннолетних, их доставили в больницу, уточнили в ведомстве.

По факту происшествия следователи проводят проверку по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

Как сообщил врио начальника управления Госавтоинспекции МВД по Республике Калмыкия полковник полиции Александр Бахмутов, водитель «Газели» 1994 года рождения, житель Чеченской Республики, перевозил овощи из Краснодара в Астрахань. Он совершил касательное лобовое столкновение с микроавтобусом «Фольксваген-Крафтер» под управлением водителя 1965 года рождения, который перевозил 20 пассажиров в ночное время.

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства и причины дорожной аварии.