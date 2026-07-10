Из-за ДТП фуры с фруктами и микроавтобуса в Калмыкии двое детей оказались в больнице

Как сообщил врио начальника управления Госавтоинспекции МВД по Республике Калмыкия полковник полиции Александр Бахмутов, водитель «Газели» 1994 года рождения, житель Чеченской Республики, перевозил овощи из Краснодара в Астрахань. Он совершил касательное лобовое столкновение с микроавтобусом «Фольксваген-Крафтер» под управлением водителя 1965 года рождения, который перевозил 20 пассажиров в ночное время.