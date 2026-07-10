Пожар на территории Ильского НПЗ в Краснодарском крае ликвидировали

Возгорание на территории Ильского нефтеперерабатывающего завода в Краснодарском крае, возникшее в результате падения обломков беспилотного летательного аппарата, полностью ликвидировано. Об этом сообщил глава Северского района Алексей Чеверев в своем канале на платформе «Макс».
Ранее о возгорании на предприятии сообщал оперативный штаб Краснодарского края. Помимо территории завода, фрагменты дронов были обнаружены в станице Северской: в одном случае они упали во дворе частного дома, в другом — на территории одного из местных предприятий. По предварительным данным, во всех случаях обошлось без пострадавших. На местах происшествий продолжают работать оперативные и специальные службы.