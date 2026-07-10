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В Прикамье с начала года за пределы РФ выдворили 54 иностранца

По результатам рейдов к административной ответственности привлекли сотни нарушителей.

Источник: Комсомольская правда

На территории Пермского края с января по июнь правоохранительные органы региона провели несколько рейдов в местах притяжения иностранных граждан. За нарушение миграционного законодательства к административной ответственности привлекли 504 нарушителя, еще 54 иностранца выдворили за пределы РФ.

Оперативно-профилактические мероприятия также позволили выявить и прекратить работу молельного помещения на территории Карагайского муниципального округа. Он действовал на постоянной основе без согласования с региональными органами власти.

Проверки установили 130 человек, не вставших после получения гражданства РФ на воинский учет в установленном законодательством порядке. Новых граждан России доставили в военкоматы Перми. Для прохождения военной службы по призыву направили 24 человека, еще шесть заключили контракты с Минобороны РФ.

В рейдах участвовали сотрудниками краевых управлений ФСБ и МВД, СУ СК РФ, Росгвардии и Военно-следственного отдела СК России по Пермскому гарнизону.