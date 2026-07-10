В Прикамье с начала года за пределы РФ выдворили 54 иностранца

Проверки установили 130 человек, не вставших после получения гражданства РФ на воинский учет в установленном законодательством порядке. Новых граждан России доставили в военкоматы Перми. Для прохождения военной службы по призыву направили 24 человека, еще шесть заключили контракты с Минобороны РФ.