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На НПЗ в Краснодарском крае потушили пожар

Пожарные ликвидировали возгорание на территории Ильского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в Краснодарском крае, начавшееся после атаки беспилотников. Об этом сообщил глава Северского района Алексей Чеверев в «Максе».

Пожарные ликвидировали возгорание на территории Ильского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в Краснодарском крае, начавшееся после атаки беспилотников. Об этом сообщил глава Северского района Алексей Чеверев в «Максе».

Пожар возник в ночь на 10 июля из-за падения обломков БПЛА. Фрагменты сбитых дронов также обнаружили во дворе частного дома и на одном из предприятий в станице Северской. На местах происшествий работают оперативные службы.

Ильский НПЗ — одно из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий юга России. В его состав входят шесть технологических установок переработки нефти общей мощностью 6,6 млн т в год.

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