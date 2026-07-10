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Пожар на Ильском НПЗ на Кубани ликвидирован

Возгорание на Ильском НПЗ возникло из-за падения обломков БПЛА.

Источник: Комсомольская правда

Возгорание на территории Ильского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в Краснодарском крае, возникшее из-за падения обломков беспилотного летательного аппарата (БПЛА), полностью ликвидировано. Об этом в мессенджере «Макс» сообщил глава Северского района Алексей Чеверев.

По данным оперативного штаба, пострадавших в результате инцидента нет.

Кроме того, в станице Северской обломки беспилотников были обнаружены по двум адресам — на придомовой территории и возле одного из местных предприятий. Сведений о пострадавших не поступало.

ВСУ атаковали Краснодарский край в ночь на 10 июля. Также минувшей ночью атаке подверглась Ростовская область. В Таганроге произошло возгорание на территории морского порта. В настоящий момент продолжается ликвидация пожара. В городе объявлена эвакуация жителей из зоны чрезвычайной ситуации. Всего, по данным Минобороны, за ночь силы ПВО перехватили 376 украинских беспилотников над Россией.

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