В Якутии на реке Алдан нашли тела двоих погибших при опрокидывании лодки

Напомним, в Якутии четыре человека пропали без вести после опрокидывания лодки. Пять человек плыли на моторной лодке «Обь» по реке Алдан. В 25 километрах выше по течению от посёлка Угоян плавсредство перевернулось, одному удалось выбраться на берег, местонахождение остальных неизвестно.