Пять человек умерли от клещевого энцефалита в Новосибирской области, все они не были привиты

Главный инфекционист области, главный врач Новосибирской областной клинической инфекционной больницы Лариса Позднякова отметила, что в текущем сезоне в инфекционную больницу обратились 96 человек с укусами клещей, что вдвое больше, чем в прошлом году. Из них 72 случая подтвердились как энцефалит, причем тяжелые формы заболевания составляют треть от общего числа укусов.