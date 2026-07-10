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Пять человек умерли от клещевого энцефалита в Новосибирской области, все они не были привиты

Вакцинация значительно снижает риск тяжёлого течения болезни.

Источник: НДН.ИНФО

В Новосибирской области зафиксировано пять случаев смерти от клещевого энцефалита. Все пострадавшие не были вакцинированы и имели серьезные хронические заболевания. Об этом сообщила пресс-служба регионального министерства здравоохранения.

Главный инфекционист области, главный врач Новосибирской областной клинической инфекционной больницы Лариса Позднякова отметила, что в текущем сезоне в инфекционную больницу обратились 96 человек с укусами клещей, что вдвое больше, чем в прошлом году. Из них 72 случая подтвердились как энцефалит, причем тяжелые формы заболевания составляют треть от общего числа укусов.

По словам Поздняковой, вакцинация позволяет избежать заболевания или перенести его в легкой форме в 99% случаев. За последние годы не зарегистрировано ни одного летального исхода среди привитых пациентов.

С начала сезона в Новосибирской области зафиксировано 14 404 случая присасывания клещей. Врачи предупреждают, что риск укусов сохраняется до наступления холодов.

Ранее мы рассказывали, что в НСО резко снизилась активность клещей.

Татьяна Картавых