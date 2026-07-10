Житель Омска предстанет перед судом за смертельное ранение племянника жены

Свою вину в совершении инкриминируемого преступления фигурант признал лишь частично. На допросах он ссылался на то, что нанес телесные повреждения исключительно в целях необходимой самообороны. Именно по этой причине подозреваемый воспользовался своим правом и заявил ходатайство о рассмотрении уголовного дела судом с участием присяжных заседателей.