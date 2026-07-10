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Казнившая голубя на глазах у людей школьница заинтересовала МВД

В Краснодаре 15-летняя школьница среди бела дня замучила голубя.

В Краснодаре 15-летняя школьница среди бела дня замучила голубя. Девочка ломала птице крылья и пыталась отрезать их камнем. Полиция уже установила ее личность, сообщили в пресс-службе регионального МВД.

Жуткую сцену сняли на видео очевидцы. На кадрах видно, как девочка спокойно истязает птицу. Прохожие пытались её остановить, но безуспешно.

Запись вскоре попала к правоохранителям. Живодеркой оказалась ученица одной из краснодарских школ.

Сейчас по факту случившегося проводится проверка. Действиям подростка дадут правовую оценку.

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