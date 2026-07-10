СК завершил расследование дела Майкла Наки* о призывах к действиям против России

Дело передали для направления в суд. Наки* заочно арестован. По данным СК, он разместил публикацию с призывами к противоправным действиям на своем YouTube-канале в мае 2024-го. В марте этого года в отношении блогера возбудили уголовное дело. Позднее его объявили в розыск.