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СК завершил расследование дела Майкла Наки* о призывах к действиям против России

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении блогера Майкла Наки*, обвиняемого в призывах к осуществлению действий против безопасности России. Об этом в пятницу, 10 июля, сообщили в пресс-службе Следственного комитета России по Москве.

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении блогера Майкла Наки*, обвиняемого в призывах к осуществлению действий против безопасности России. Об этом в пятницу, 10 июля, сообщили в пресс-службе Следственного комитета России по Москве.

— Завершено расследование уголовного дела в отношении блогера Майкла Наки*. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 280.4 УК РФ (публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации), — рассказали в Telegram-канале ведомства.

Дело передали для направления в суд. Наки* заочно арестован. По данным СК, он разместил публикацию с призывами к противоправным действиям на своем YouTube-канале в мае 2024-го. В марте этого года в отношении блогера возбудили уголовное дело. Позднее его объявили в розыск.

Наки* также имеет срок за распространение фейков о действиях российской армии. В августе 2023-го мужчину заочно осудили на 11 лет.

*Признан иноагентом по решению Минюста.