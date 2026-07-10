В Новосибирской области ищут пропавшего 77-летнего мужчину

В Кыштовском районе ищут 77-летнего мужчину, который уехал на машине 8 июля и до сих пор не вернулся. Об этом сообщили в пресс-службе поискового отряда «ЛизаАлерт» Новосибирской области.
Пенсионер пропал в селе Большеречье. В тот день он уехал на автомобиле ВАЗ-2107 фиолетового цвета и перестал выходить на связь. Приметы разыскиваемого: рост 157 сантиметров, плотное телосложение, седые волосы, зеленые глаза. Был одет в голубую футболку, черные штаны, резиновые сандалии и кепку зелено-коричневого камуфляжного цвета.
Всех, кто знает, где находится пропавший, просят позвонить на горячую линию отряда по номеру 8−800−700−54−52 или в службу спасения по телефону 112.