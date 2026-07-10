Под Кобрином 15-летняя девушка погибла в жутком ДТП с полным молодежи BMW

В Кобринский район 15-летняя девушка погибла в жутком ДТП, рассказали в УВД Брестского облисполкома.
Смертельная авария произошла 9 июля примерно в 22.50 на автодороге Р-127, направление Кобрин — граница Украины. BMW управлял 22-летний водитель, и на 28 километре трассы он не выбрал безопасную скорость и в итоге не справился с управлением. BMW вылетело в кювет, где опрокинулось.
На месте аварии погибла 15-летняя девушка. Водитель, другая 15-летняя пассажирка и 18-летний пассажир госпитализированы с травмами.
Идет следствие.
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