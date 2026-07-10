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Экс-начальника Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды осудили за растрату

Октябрьский районный суд Иркутска вынес приговор бывшему начальнику Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (УГМС) Азату Насырову. Его обвиняли в растрате. Об этом сообщает информационное агентство «ТК Город» со ссылкой на прокуратуру Приангарья.

Источник: ТК Город

Вместе с Насыровым на скамье подсудимых оказалась бывшая заместитель руководителя Иркутского УГМС. Женщину обвиняли в пособничестве в преступных действиях своего начальника и мошенничестве.

Суд и следствие установили, что в 2024 году Насыров, возглавляя Иркутский УГМС, вместе с подчиненной незаконно выдал четырем сотрудникам организации стимулирующие выплаты в размере 80 тысяч рублей без соответствующего приказа.

Работники учреждения, не осведомленные о преступном характере деяния, из полученных средств передали по 50 тыс. рублей наличными в пользу осужденного через его пособницу. Таким образом, мужчина с целью личного обогащения растратил вверенные ему средства учреждения в общей сумме 200 тыс. рублей, — говорится в сообщении прокуратуры Приангарья.

Кроме этого, замруководителя по финансам по похожей схеме в одиночку похитила еще 270 тысяч рублей — стимулирующие выплаты без документов она начислила пятерым сотрудникам.

Насыров признан виновным по статье «Растрата». Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 450 тысяч рублей. Женщину признали виновной по статьям «Пособничество в растрате» и «Мошенничество». Ей также назначено наказание в виде штрафа на сумму 480 тысяч рублей. Помимо этого, обоим осужденным 2 и 2,5 года соответственно нельзя занимать определенные должности.

Азат Насыров был назначен на должность руководителя Иркутского УГМС в 2013 году. До этого он возглавлял Братский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.