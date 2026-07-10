Экс-начальника Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды осудили за растрату

Насыров признан виновным по статье «Растрата». Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 450 тысяч рублей. Женщину признали виновной по статьям «Пособничество в растрате» и «Мошенничество». Ей также назначено наказание в виде штрафа на сумму 480 тысяч рублей. Помимо этого, обоим осужденным 2 и 2,5 года соответственно нельзя занимать определенные должности.