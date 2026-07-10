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Обидевшийся на знакомую россиянин облил ее спиртом и поджег

В Еврейской автономной области 43-летнему жителю Биробиджана предъявлено обвинение в покушении на убийство женщины, с которой он был знаком.

В Еврейской автономной области 43-летнему жителю Биробиджана предъявлено обвинение в покушении на убийство женщины, с которой он был знаком. Информацию предоставило региональное управление Следственного комитета России.

Согласно материалам дела, вечером 3 июля 2026 года между мужчиной и его знакомой возникла ссора, после чего женщина ушла. Разозлившись, обвиняемый вызвал такси и отправился по своим делам, однако возле магазина заметил свою обидчицу.

Он остановил машину, подошел к ней и стал наносить удары по лицу. После этого он достал бутылку спирта, которая была при нем, облил потерпевшую и поджег ее. Женщину спасли случайные прохожие, которые вмешались и остановили нападение. В ходе расследования уголовного дела подозреваемого арестовали.

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