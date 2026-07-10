Обидевшийся на знакомую россиянин облил ее спиртом и поджег

Он остановил машину, подошел к ней и стал наносить удары по лицу. После этого он достал бутылку спирта, которая была при нем, облил потерпевшую и поджег ее. Женщину спасли случайные прохожие, которые вмешались и остановили нападение. В ходе расследования уголовного дела подозреваемого арестовали.