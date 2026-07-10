В Калининграде из-за ДТП фиксируют сбой в расписании движения общественного транспорта

Из-за ДТП, которое произошло утром, 10 июля, в пятницу, на ул. Шатурской в поселке Васильково, оказалось затруднено движение общественного транспорта в направлении из центра города. Об этом сообщает Центр организации движения и пассажирских перевозок.
«Отставание от расписания на маршрутах общественного транспорта достигает 10 минут», — говорится в сообщении.
Пассажиров просят учитывать эту информацию.
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