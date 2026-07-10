Мужчина зарезал жену и детей и улетел в Зимбабве, его ищет Интерпол

Тревогу забили знакомые, заметив, что мать перестала отвечать на звонки, а дети не появлялись на людях. После поисков полицейские нашли в доме погибших женщину и двух девочек, младшей из которых было пять лет.
Главным подозреваемым считается 45-летний глава семьи. По данным следствия, после произошедшего он покинул Великобританию через аэропорт Хитроу и сейчас находится в Зимбабве.
«Мы задействуем всю мощь закона в этом расследовании. Уголовные расследования не знают границ», — заявили представители полиции, призвав мужчину добровольно сдаться властям.
В школе, где училась одна из погибших девочек, произошедшее назвали «полным потрясением». Педагоги вспоминают ребёнка как «добрую, ласковую и всегда с улыбкой на лице».
Причины трагедии пока неизвестны. Следователи продолжают выяснять обстоятельства произошедшего и подчёркивают, что расследование ещё не завершено.
«Три невинных человека погибли при самых ужасных обстоятельствах, оставив родственников и друзей в глубокой скорби», — заявили представители следствия.
Ранее в Великобритании после общественного давления министр юстиции анонсировал пересмотр приговоров по делам об убийствах девушек их партнёрами, введя минимальный срок в 25 лет и до десяти дополнительных лет для осуждённых. Матери жертв через благотворительную организацию потребовали справедливости, заявив, что женщины не чувствуют себя в безопасности даже дома.
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