Мужчина зарезал жену и детей и улетел в Зимбабве, его ищет Интерпол

Ранее в Великобритании после общественного давления министр юстиции анонсировал пересмотр приговоров по делам об убийствах девушек их партнёрами, введя минимальный срок в 25 лет и до десяти дополнительных лет для осуждённых. Матери жертв через благотворительную организацию потребовали справедливости, заявив, что женщины не чувствуют себя в безопасности даже дома.