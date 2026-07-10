Глава Таганрога Камбулова: Власти эвакуируют жителей из зоны ЧС после атаки БПЛА

Власти Таганрога эвакуируют жителей домов, оказавшихся в зоне чрезвычайной ситуации после атаки беспилотника. Об этом в пятницу, 10 июля, сообщила глава города Светлана Камбулова.
— Все экстренные службы выполняют поставленные задачи. Уважаемые таганрожцы, соблюдайте все меры безопасности, — написала Камбулова.
Как написала глава города в МАКС, беспилотная опасность в Таганроге сохраняется. Она также призвала жителей не трогать обнаруженные фрагменты БПЛА и сразу сообщать об их обнаружении в полицию.
Ранее губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что в Азове после атаки беспилотников произошло возгорание на двух объектах хранения нефтепродуктов.
В ночь на 10 июля российские средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 376 украинских беспилотников над регионами страны и акваторией Азовского моря.