Смерч повредил дома в Башкирии, циклон движется в сторону Москвы

Смерч в Башкирии. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / elina_elivi.
По словам местных жителей, сильный вихрь сорвал крыши с нескольких зданий. Из-за повреждения линий электропередачи одна из деревень временно осталась без света, а восемь домов — без газа.
На месте работают экстренные службы. Жителей призвали без необходимости не выезжать на дороги и не приближаться к оборванным проводам.
«По состоянию на 6 утра остаются без электричества 40 домов из 597. Чтобы ускорить процесс восстановления, сегодня на помощь прибудут дополнительные силы — аварийные бригады БашРЭС из Белорецкого и Абзелиловского районов. Техника и специалисты уже в пути», — сообщил глава районной администрации Руслан Гилязетдинов.
По предварительным данным, смерч сформировался из-за мощного циклона, который продолжает смещаться в сторону Центральной России.
Синоптики ожидают, что непогода затронет Татарстан, Нижегородскую, Владимирскую, Рязанскую, Тульскую, Калужскую и Московскую области. Во время прохождения грозового фронта не исключается образование новых смерчей.
Ранее в Санкт-Петербурге жители сняли смерч, который образовался высоко над Финским заливом, в том числе в районе парка 300-летия, но сообщений о разрушениях или пострадавших не поступало. Воронка была видна из нескольких районов.
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