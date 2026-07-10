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11 гостей переломали кости на дне рождения школьницы

В бразильском Белене празднование 15-летия школьницы обернулось провалом в прямом смысле.

В бразильском Белене празднование 15-летия школьницы обернулось провалом в прямом смысле. Через 20 минут после начала вечеринки пол в банкетном зале рухнул, и больше десяти гостей упали в пролом. Об этом пишет Need To Know.

Торжество проходило 5 июля в старинном особняке. Около 230 человек собрались поздравить Ану Беатрис, но праздник быстро превратился в кошмар. Гости наблюдали за фотосессией именинницы, когда пол под ними внезапно обвалился. В яму рухнули 11 человек в возрасте от 15 до 70 лет. Пострадавшие получили переломы костей и серьёзные вывихи, мать девочки потеряла сознание от шока.

Сейчас банкетный зал проверяет специальная комиссия. Семья требует от устроителей 40 тысяч бразильских реалов — около 600 тысяч рублей — за испорченный праздник. Владельцы заведения заявили, что находятся на связи с семьёй и помогают следствию.

На следующий день соседи, друзья и родственники организовали для Аны Беатрис праздник прямо на улице у дома. В Бразилии 15-летие считается переходом из детства во взрослую жизнь, и такие торжества обычно не уступают свадьбам по размаху.

Ранее в китайском городе смерч выбросил 30-летнего мужчину с 12-го этажа.