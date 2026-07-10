11 гостей переломали кости на дне рождения школьницы

Торжество проходило 5 июля в старинном особняке. Около 230 человек собрались поздравить Ану Беатрис, но праздник быстро превратился в кошмар. Гости наблюдали за фотосессией именинницы, когда пол под ними внезапно обвалился. В яму рухнули 11 человек в возрасте от 15 до 70 лет. Пострадавшие получили переломы костей и серьёзные вывихи, мать девочки потеряла сознание от шока.