227 нижегородцев стали жертвами лжегазовщиков

По версии следствия, с января 2024 года по март 2025 года злоумышленники приходили в квартиры горожан, представлялись сотрудниками газовой службы и сообщали о якобы выявленных неисправностях оборудования. Под этим предлогом они убеждали жителей заключать договоры на замену техники по завышенным ценам, а отказавшихся запугивали штрафами и отключением газа.