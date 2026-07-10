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227 нижегородцев стали жертвами лжегазовщиков

Перед судом предстанут 11 жителей Нижнего Новгорода, обвиняемых в мошенничестве под видом сотрудников газовой службы.

В Нижнем Новгороде завершено расследование уголовного дела о мошенничестве, совершенном организованной группой. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем MAX-канале.

По версии следствия, с января 2024 года по март 2025 года злоумышленники приходили в квартиры горожан, представлялись сотрудниками газовой службы и сообщали о якобы выявленных неисправностях оборудования. Под этим предлогом они убеждали жителей заключать договоры на замену техники по завышенным ценам, а отказавшихся запугивали штрафами и отключением газа.

Потерпевшими по делу признаны 227 человек, а общий ущерб составил около 3,5 млн рублей. По обвинению в мошенничестве, предусмотренном частью 4 статьи 159 УК РФ, перед судом предстанут 11 местных жителей, часть из которых ранее уже была судима.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области активизировались сомнительные продавцы топлива.

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