Женщина погибла в результате атаки FPV-дрона ВСУ на авто в Белгородской области

Женщина погибла при атаке FPV-дрона ВСУ на автомобиль в Белгородской области. Об этом сообщил оперштаб региона в «Максе».
Удар пришелся по машине в районе села Дмитриевка Шебекинского округа. В автомобиле также находился супруг погибшей.
«От полученных травм женщина скончалась на месте», — говорится в сообщении.
Мужчину попутным транспортом доставили в Шебекинскую ЦРБ. Других подробностей о его состоянии пока не приводится.
Накануне один человек погиб и пятеро получили ранения при ударах БПЛА ВСУ в Белгородской области. Недалеко от села Замостье Грайворонского округа FPV-дрон атаковал автомобиль, пострадали две женщины. В больнице им оказали необходимую помощь, после чего решили перевести для дальнейшего лечения в Белгород.