Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Женщина погибла в результате атаки FPV-дрона ВСУ на авто в Белгородской области

Супруг погибшей при атаке ВСУ на автомобиль в Белгородской области доставлен в больницу.

Источник: Комсомольская правда

Женщина погибла при атаке FPV-дрона ВСУ на автомобиль в Белгородской области. Об этом сообщил оперштаб региона в «Максе».

Удар пришелся по машине в районе села Дмитриевка Шебекинского округа. В автомобиле также находился супруг погибшей.

«От полученных травм женщина скончалась на месте», — говорится в сообщении.

Мужчину попутным транспортом доставили в Шебекинскую ЦРБ. Других подробностей о его состоянии пока не приводится.

Накануне один человек погиб и пятеро получили ранения при ударах БПЛА ВСУ в Белгородской области. Недалеко от села Замостье Грайворонского округа FPV-дрон атаковал автомобиль, пострадали две женщины. В больнице им оказали необходимую помощь, после чего решили перевести для дальнейшего лечения в Белгород.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше