Утонувшие в Уссурийске девушки отмечали совершеннолетие одной из них

Две девушки, погибшие в искусственном водоеме парка отдыха в Уссурийске, приехали отмечать день рождения одной из них. По данным правоохранительных органов, компания состояла из двух сестер и их подруги.
Погибшей имениннице исполнялось 18 лет, однако по российскому законодательству совершеннолетие наступает с первых минут следующих суток. Ее старшей сестре был 21 год. Также сообщается, что девушки воспитывались в многодетной семье.
По информации регионального управления Следственного комитета, девушки не планировали купаться, поскольку не умели плавать. Во время происшествия третью участницу компании удалось спасти случайному очевидцу.
Следователи продолжают устанавливать все обстоятельства трагедии. По факту гибели девушек проводится проверка, передает ТАСС.
3 июля в пресс-службе главного управления МЧС России по Башкирии сообщили, что местные жители извлекли тело 72-летнего мужчины из реки Уршак в деревне Королево в Уфе: он утонул, пытаясь спасти своего внука. Трагедия произошла в месте, не оборудованном для купания.