Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Shot: Шурыгина моет полы и туалеты в СИЗО «Печатники»

Блогерша Диана Шурыгина в СИЗО «Печатники» занимается чисткой полов и туалетов — соседки по камере узнали ее и заставили трудиться. Об этом в пятницу, 10 июля, сообщили в Telegram-канале Shot.

Блогерша Диана Шурыгина в СИЗО «Печатники» занимается чисткой полов и туалетов — соседки по камере узнали ее и заставили трудиться. Об этом в пятницу, 10 июля, сообщили в Telegram-канале Shot.

Вместе с Шурыгиной в СИЗО-6 сидят женщины, задержанные за распространение наркотиков, хулиганство и мошенничество. Среди других активностей блогерши — прогулки во дворе, спортзал, библиотека и мастерские, где можно вышивать или вязать. При поступлении в изолятор с ней также начал работать психолог.

Изначально Шурыгину не стали заключать под стражу и отправили под домашний арест. Однако там она нарушила правила и воспользовалась телефоном — ее аккаунт был замечен онлайн. Тогда меру пресечения изменили, уточнили в публикации.

Еще в 2017 году 16-летняя Шурыгина стала героиней ток-шоу «Пусть говорят» на Первом канале, где подробно обсуждалось дело об ее изнасиловании. Эта история получила огромный резонанс. Подробнее о том, кто такая Диана Шурыгина, — в материале «Вечерней Москвы».

Узнать больше по теме
Диана Шурыгина: биография, личная жизнь и история громкого скандала
Диана Шурыгина — российская блогер и медийная персона, получившая широкую известность в 2017 году после участия в ток-шоу «Пусть говорят». История девушки из Ульяновска стала одной из самых обсуждаемых тем в российском медиапространстве и вызвала широкий общественный резонанс. Собрали главное из ее биографии.
Читать дальше