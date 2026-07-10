Shot: Шурыгина моет полы и туалеты в СИЗО «Печатники»

Блогерша Диана Шурыгина в СИЗО «Печатники» занимается чисткой полов и туалетов — соседки по камере узнали ее и заставили трудиться. Об этом в пятницу, 10 июля, сообщили в Telegram-канале Shot.
Вместе с Шурыгиной в СИЗО-6 сидят женщины, задержанные за распространение наркотиков, хулиганство и мошенничество. Среди других активностей блогерши — прогулки во дворе, спортзал, библиотека и мастерские, где можно вышивать или вязать. При поступлении в изолятор с ней также начал работать психолог.
Изначально Шурыгину не стали заключать под стражу и отправили под домашний арест. Однако там она нарушила правила и воспользовалась телефоном — ее аккаунт был замечен онлайн. Тогда меру пресечения изменили, уточнили в публикации.
Еще в 2017 году 16-летняя Шурыгина стала героиней ток-шоу «Пусть говорят» на Первом канале, где подробно обсуждалось дело об ее изнасиловании. Эта история получила огромный резонанс. Подробнее о том, кто такая Диана Шурыгина, — в материале «Вечерней Москвы».