Shot: Шурыгина моет полы и туалеты в СИЗО «Печатники»

Вместе с Шурыгиной в СИЗО-6 сидят женщины, задержанные за распространение наркотиков, хулиганство и мошенничество. Среди других активностей блогерши — прогулки во дворе, спортзал, библиотека и мастерские, где можно вышивать или вязать. При поступлении в изолятор с ней также начал работать психолог.