Установлено место сборки дронов, которыми хотели атаковать аэродром под Ростовом

Специалисты провели детальный анализ беспилотников, которые планировалось использовать для террористической атаки на военный аэродром «Ростов-Центральный». В изучении одного из перехваченных аппаратов принял участие военный корреспондент ИС «Вести» Сергей Зенин.
Исследование проводилось в закрытом научно-исследовательском институте Южного федерального округа. Работы велись в специально экранированном помещении, чтобы исключить передачу сигналов через GPS-датчики, которые могли бы выдать специалистам ГУР местонахождение техники.
«Извлекаем основную плату управления, на которой находится непосредственно бортовой компьютер. Вся основная информация хранится здесь», — пояснил сотрудник НИИ, принимавший участие в разборе аппарата.
В модуле памяти обнаружились данные об операции Главного управления разведки (ГУР) МО Украины под кодовым названием «Паутина-2». После подключения к программатору удалось восстановить полетное задание: целью дронов должна была стать взлетно-посадочная полоса аэродрома. По словам специалиста, каждый из 13 задействованных аппаратов имел свою цветовую индикацию, что подтверждает использование тактики «роя». В целевом квадрате дроны теряли связь, после чего переходили на автоматический режим донаведения.
Анализ полетных данных позволил с высокой вероятностью установить точку производства беспилотников. Предположительно, сборка техники велась в селе Кожуховка Киевской области.
Попытка крупного теракта была пресечена благодаря гражданской позиции россиянина, завербованного украинскими спецслужбами. Получив предложение от кураторов из ГУР, мужчина добровольно обратился в Федеральную службу безопасности и сообщил о планируемой диверсии.