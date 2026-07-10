Установлено место сборки дронов, которыми хотели атаковать аэродром под Ростовом

В модуле памяти обнаружились данные об операции Главного управления разведки (ГУР) МО Украины под кодовым названием «Паутина-2». После подключения к программатору удалось восстановить полетное задание: целью дронов должна была стать взлетно-посадочная полоса аэродрома. По словам специалиста, каждый из 13 задействованных аппаратов имел свою цветовую индикацию, что подтверждает использование тактики «роя». В целевом квадрате дроны теряли связь, после чего переходили на автоматический режим донаведения.