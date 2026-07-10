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Установлено место сборки дронов, которыми хотели атаковать аэродром под Ростовом

Эксперты изучили «начинку» 13 украинских FPV-дронов с ИИ, готовившихся для удара по аэродрому в Ростове-на-Дону. Анализ полетных заданий позволил установить место сборки беспилотников — село Кожуховка в Киевской области.

Василий Лейко
Автор Новости Mail

Специалисты провели детальный анализ беспилотников, которые планировалось использовать для террористической атаки на военный аэродром «Ростов-Центральный». В изучении одного из перехваченных аппаратов принял участие военный корреспондент ИС «Вести» Сергей Зенин.

Исследование проводилось в закрытом научно-исследовательском институте Южного федерального округа. Работы велись в специально экранированном помещении, чтобы исключить передачу сигналов через GPS-датчики, которые могли бы выдать специалистам ГУР местонахождение техники.

«Извлекаем основную плату управления, на которой находится непосредственно бортовой компьютер. Вся основная информация хранится здесь», — пояснил сотрудник НИИ, принимавший участие в разборе аппарата.

В модуле памяти обнаружились данные об операции Главного управления разведки (ГУР) МО Украины под кодовым названием «Паутина-2». После подключения к программатору удалось восстановить полетное задание: целью дронов должна была стать взлетно-посадочная полоса аэродрома. По словам специалиста, каждый из 13 задействованных аппаратов имел свою цветовую индикацию, что подтверждает использование тактики «роя». В целевом квадрате дроны теряли связь, после чего переходили на автоматический режим донаведения.

Анализ полетных данных позволил с высокой вероятностью установить точку производства беспилотников. Предположительно, сборка техники велась в селе Кожуховка Киевской области.

Попытка крупного теракта была пресечена благодаря гражданской позиции россиянина, завербованного украинскими спецслужбами. Получив предложение от кураторов из ГУР, мужчина добровольно обратился в Федеральную службу безопасности и сообщил о планируемой диверсии.